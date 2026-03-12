ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。現役時代の食生活を振り返った。

食生活の話題になり、高橋さんは「私は結構徹底してて、食べ物っていうよりかは、時間に凄いストイックで」と回想。「（朝の）6時と12時と（夕方の）5時半って決めてた」と振り返った。

そして「決めた時間より1分でも過ぎちゃうと、食べない選択をしたりとか」と明かすと、スタジオでは驚きの声が。「夜遅くて（朝の）6時に起きられなくても、頑張って起きて、食べて寝るとか」と打ち明けた。

「時間を合わせると消化のタイミングが良くなる」とメリットを力説。「体が覚えてて体調が良くなる」という高橋さんに、フリーアナウンサーの神田愛花は「（昼の）12時、（夜の）8時、夜中の2時とかでも、（毎日）合わせてれば大丈夫？」と質問した。

これに高橋さんは真顔で「違う違う」と全否定。MCの「ハライチ」澤部佑も「健康的な時間じゃないと、そりゃダメですよね。夜中の2時に食っていいわけない、すぐ寝るんだから」とあきれた。

現役当時は、練習時間に合わせて食事の時間を設定していたといい、「ズレると受け付けなかったのが、引退してそういうのをやめてからは、どんな時間に、8時に食べても3時に食べても（大丈夫になった）」と語っていた。