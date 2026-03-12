出産を目前に控えたタレントの藤田ニコルが１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。両親が著名人である白河れいに「親がどんな人か、調べたことはある？」と質問した。

藤田は、白河に質問があるとし「親がどんな人か調べたことはある？」と聞いた。白河の父は大相撲の名横綱・貴乃花光司氏、母は元フジテレビアナウンサーの河野景子。藤田は「子どもが大きくなったら検索できる時期に、親の事を調べたりするのかな？って。そうなったときに私、自慢できるような…、スーパースターならいいが、（検索エンジンで）藤田ニコル、スペース空けたら、結構嫌な言葉が出てくる。そういうのがでてきたら申し訳ないなって。どの時点で興味が湧いてくるんだろうって」と聞いた。

白河は「調べたことあります。小学生の頃かな」とあっけらかん。「私は生まれる前のものをみられるので、動画とかでも見られるのは楽しかった」といい、「（父は）１歳の時に引退、母の姿とかも、ＮＧ集とかめちゃめちゃ見てた」と父の現役時代や、母が局アナだった頃の動画などは楽しんで見ていたという。

「絶対かっこいいと思われる」と言われた藤田は「かっこいい部分もあるけど、テレビを頑張っていると恥ずかしいことも。体張ってる時期もある」とし、ニコルンビームなどは「知られたくない」と苦笑していた。