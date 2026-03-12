アストロズの今井達也投手（２７）は１１日（日本時間１２日）にフロリダ州ジュピターでのマーリンズとのオープン戦に先発して３回を投げ、無安打無失点、４三振と好投した。打者９人に３５球でストライク２４球と制球が安定、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。チームは４―１で勝ち、勝利投手になった。

立ち上がりから完璧だった。先頭エドワーズに２球目のフォーシームを痛烈なライナーで打ち返されるも左直、続くモレルは外角高めのフォーシーム、３番コーナインは外角低めのスプリットで連続空振り三振に仕留めた。

２回は先頭エルナンデスをスライダーで三ゴロ、ポーリーは真ん中低めのフォーシームで二ゴロ、ノービーは外角低めのフォーシームで見逃し三振で終えた。

３回は先頭ルイーズに真ん中低めのスライダーで中直、ナバレトは外角高めのフォーシームで見逃し三振、９人目のマイナー打者を内角スライダーで左飛に打ち取り、予定の３回を完全投球。

米メディア「ジャスト・ベースボール」で編集長を務めるアラム・レイトン氏は「今井達也はシーズンが近づくにつれて調子を上げている。１回に２奪三振、速球は最速９８・５マイルまで伸びた。レギュラーシーズンが始まれば彼の９０マイル台後半の速球をもっと多く見ることになるだろう」と絶賛した。

これでオープン戦３試合、６イニング無失点。期待が高まる。