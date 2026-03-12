JO1白岩瑠姫、ハードな撮影で足痛める 佐藤景瑚からまさかの誘いに「こいつが1番やわらかくない」
【モデルプレス＝2026/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が12日、都内で行われたアンバサダーを務めるセルフケアブランドのリブランディング＆新CM発表会に出席。佐藤が白岩の撮影時のハプニングを明かした。
【写真】JO1、イベントで豪華サプライズ
佐藤はトランポリンを使ったハードな撮影を振り返り、「何十回（トランポリンを）跳んで。メンバーで足を痛めたやつがいたんですよ。白岩瑠姫なんですけど」と暴露。続けて「瑠姫くんが言うに、他のメンバーの5倍跳んでいるらしくて。そんなわけないんですよ！」と話した。すると白岩は「でもこれ本当なんですよ！3倍くらいなんですけど、高さの話じゃなくて、回数を結構と飛ばしていただいて」と佐藤に抗議。続けて「これSoruleさん全く悪くなくて、僕の不注意で痛めてしまって」と補足していた。
その後たまたま1週間はダンスなどの足を使う仕事がなかったというが、白岩は「撮影の次の日に景瑚が『瑠姫くんサッカー行ける？』とその足を見ても言ってきたんですよ」と小競り合いを見せ、Soruleの新コンセプトにかけて「こいつが1番やわらかくないなと思いました（笑）」とコメントすると、佐藤は「それで行けんかったんか〜」ととぼけた様子で、仲の良さを感じさせるやり取りを披露していた。
アンバサダー就任から3年を迎えるJO1が出演する新CMが12日から公開。木全＆金城が作詞、木全が作曲・編曲を手掛けた新曲『Breezy Love』がCMソングとなっており、同楽曲は同日18時より配信がスタートする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白岩瑠姫、CM撮影でハプニング
◆JO1、新曲「Breezy Love」新CMソングに決定
