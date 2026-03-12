【Gift＋ 1/8 サンデー スターレイルLIVE Ver.】 予約期間：3月11日～5月15日23時59分 11月 発売予定 価格：7,480円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift＋ 1/8 サンデー スターレイルLIVE Ver.」を11月に発売する。予約期間は5月15日23時59分まで。価格は7,480円。

本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」より、タキシード姿の「サンデー」を、同社のフィギュアシリーズ「Gift＋」から1/8スケールで商品化したもの。

深い色合いの燕尾タキシードを身にまとい、身体に沿ったドレスシャツが、その優雅なシルエットをいっそう引き立てており、軽やかに振られた指揮棒は、彼がまるで全宇宙の旋律を掌る指揮者であるかのような印象を与える。

タキシードの長い裾もそのリズムに呼応し、流れるように揺れ動き、頭上の光輪はメタリックな輝きを放ち、胸元で揺れるチェーンブローチと響き合い、重なり合う旋律のハーモニーを思わせる。

往日の夢のこだまは彼の周囲を漂い、レリーフで表現された楽譜を導いて、メタリック塗装が施された台座へと昇華する。台座には「サンデー」の名が刻まれており、指揮棒が描く軌跡とともに、音楽が宇宙へと鳴り響く。

「Gift＋ 1/8 サンデー スターレイルLIVE Ver.」

スケール：1/8スケール サイズ：全高 約293mm 素材：PVC、ABS、金属

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

※画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。予めご了承ください。