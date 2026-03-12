元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のYOUTUBEチャンネルを更新。

「100の質問」企画で、結婚や子育てへの想い、名前の由来などを赤裸々に語りました。5人きょうだいの長女として育った経験から、将来への具体的なビジョンを明かしています。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 結婚は「したいに決まってる」 子どもは「3人ぐらい欲しいな」 名前の由来も明かす



希空さんは結婚への想いについて「したいに決まってるじゃないですか」と即答。子どもについても「欲しいです。きょうだいが5人って多いので、やっぱ自分がその家庭を作るってなったときにも、まあ3人ぐらい欲しいなって思います」と具体的な希望を述べました。





名前の由来については興味深いエピソードを披露。「お父さんの名前が漢字で『太陽』っていう文字で書いて読むんですけど、で、お母さんが希望の『希』に『美しい』で『希美』って読むんですけど、太陽っていうので思い浮かべるのがまず『空』っていうのと、お母さんの希望に美しいっていう名前の希望の『希』を取ってくっつけて、希望の希の空で『希空』になりました」と詳しく説明しました。





また、妹・夢空ちゃんの出産に立ち会った際の体験を「人生で一番感動したこと」として挙げ、「立ち会いしてその出産を見たので。私、今まできょうだい立ち会いしてること何回かあったんですけど、ここまではっきり記憶がある年ではなかったので、その出産の瞬間はもうめちゃくちゃ感動して号泣しました」と振り返りました。





希空さんは2026年の目標として「挑戦・笑顔・成長。いろんなことに挑戦して成長ができる年になりたい」と意気込みを語っています。







【担当：芸能情報ステーション】