【ひらがなクイズ】1分でリフレッシュ！ “共通する2文字”は何？ ヒントは年始に食べるあの料理
日常的に触れている言葉の中から、隠れた共通項を見つけ出すパズルを楽しんでみませんか？
今回は、伝統的な食文化から子ども時代の思い出まで、幅広くセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、想像力を働かせてみましょう。
□□ち
と□□んぼ
□□っかい
□□わ
ヒント：新しい年の始まりに家族で囲む、縁起物の料理を何と呼ぶ？
▼解説
それぞれの言葉に「おせ」を当てはめると、次のようになります。
おせち（おせち料理）
とおせんぼう（通せん坊）
おせっかい（お節介）
おせわ（お世話）
祝宴を彩る「おせち」や、行く手を阻む「通せん坊（とおせんぼう）」、そして必要以上に世話を焼く「お節介（おせっかい）」や、感謝を込めた「お世話（おせわ）」が共通のパーツによって結ばれていました。分野やルーツが全く異なる言葉であっても、同じ2文字が核となっている点は非常に興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
正解：おせ正解は「おせ」でした。
