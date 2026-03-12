「サンリオキャラクターズ エンジョイアイドルシリーズ」カスタムケーキがリニューアル 複数キャラ選択可能に
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」を運営するCake.jpは、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる“エンジョイアイドルシリーズ”とコラボレーションした『推しのためのカスタムケーキメーカー』をリニューアル。今回、複数キャラクターを選択できるようになった。
【写真】かわいい！赤色推しにおすすめな『推しのためのカスタムケーキメーカー』
サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ『エンジョイアイドルシリーズ』とCake.jpのコラボレーション。今回、「1キャラクターだけでなく、複数のキャラクターを推したい！」という要望に応えて、これまでは1ケーキあたり1キャラクターしか選択できなかったカスタムケーキを複数のキャラクターを選択できるようになった。
推し活市場の拡大とともに、近年は一人だけでなくグループ全体や複数のキャラクターを応援する“箱推し”が主流の楽しみ方の一つとなっている。SNS上では「#箱推し」の投稿も増加傾向にあり、応援の形が多様化している。
同サイトにおいても『エンジョイアイドルシリーズ』のカスタムケーキの注文数は昨年比約2倍に拡大。複数キャラクターを同時に選びたいという声が増えたことを受け、今回のリニューアルを実施した。各キャラをイメージしたプリセットデザインから選んだり、1から自分でデザインやサイズ、色、飾りを選んだりして世界に一つだけのケーキを完成させることができる。
