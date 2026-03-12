銀だこ『お花見だんらんパック』 数量限定販売 お得なセット価格でパーティーにぴったり
築地銀だこは20日より、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、春のおでかけシーズンにあわせ、限定デザインの『お花見だんらんパック』を数量限定で販売する。
【写真】3種の味が楽しめる『お花見贅沢だんらんパック』
今年の『お花見だんらんパック』は、満開の桜の下、築地銀だこマスコットキャラクター「たこぼ〜」たちが輪になって仲良くたこ焼パーティーを楽しむ様子を描いた、オリジナルデザイン。箱いっぱいに広がる桜の淡いピンクをベースに、春の訪れの喜びと、だんらんの楽しさを “ぎゅっ” と詰め込んだ、思わず笑顔がこぼれるようなパッケージに仕上げた。
現在同店では、大口注文の専用相談窓口を用意。事前に相談することで、メニュー・数量などの希望に沿った内容を準備する。受け取り当日は、指定の時間に来店すると、支払いのみで商品がもらえる。
「だんらんパック」は持ち帰り専用商品として用意しており、『お花見だんらんパック』 は、1番人気の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」のみで提供。『お花見贅沢だんらんパック』は、「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」 に加え、定番商品の「てりたま」と「チーズ明太子」の3種類を楽しめる。いずれも単品での購入と比べて “60円” お得なセット価格で提供される。
