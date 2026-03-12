お笑い芸人で占い師のLove Me Do（50）が11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。事務所の先輩である明石家さんま（70）も驚く待遇の変化を明かす場面があった。

この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。パワースポットについて話が及ぶ中、Love Me Doは「金運アップの神社を紹介したいんですけれども、鳥取県の、金持（かもち）神社っていうところなんですけど、ここは地元でもすごく有名でして、行くと金運が高まると言われている」と紹介した。

その上で「私も実際2024年の時に行って、ここ行ってからテレビの仕事とかが増えて、『ホンマでっか』にも3回呼ばれて、吉本なんで、新幹線とか賞を取ったり、収入がある程度いかないと（新幹線が）グリーン（車）にならないんですよ。それがグリーンになった」と明かした。

スタジオから「ええー、凄い」と声が上がる中、さんまは「なんでや、なんでグリーンになったんや、お前は。社長にちょっと言うわ」とツッコミ。「ブラックマヨネーズ」小杉竜一も「ホンマになんでや、それ」」と首を傾げた。

Love Me Doは「いや、やめてください。困りますよ。頑張ってますから」と大慌て。「仕事がすごく増えたんです。なのでここはご利益があるんで、ぜひ行っていただけたら」とアピールしていた。