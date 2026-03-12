ギタリストの布袋寅泰（64）が、イギリス・ロンドンで友人と再会したことを明かし、話題を集めている。

【映像】妻・今井美樹や娘や友人との2ショット

これまでもInstagramでプライベートについて発信してきた布袋。妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日を祝う様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ギターが置かれたロンドンのオシャレな自宅なども公開してきた。

ロンドンで友人と再会

2026年3月11日の更新では、ロンドンのお気に入りのお店で友人と再会したことを報告。「英国 The Royal Ballet のプリンシパルとして活躍する平野亮一くんと久しぶりの再会。長きにわたり世界のトップに立ちながらも、情熱を失うことなく挑戦を続ける彼の生き方にはリスペクトしかない。バレエの話をしていても、彼は決してそれを『バレエ』とは呼ばず、終始『芸術は--』と語っていたのがとても印象的だった。こうしてこのロンドンで頑張っている男たちがいる。それだけで心が湧き立つ夜だった。」とつづり、笑顔の2ショットも披露している。

この投稿には「カジュアルな感じもお似合いですね」「初めて布袋さんが小さく見えた」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）