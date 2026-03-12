俳優の瀬戸朝香（49）が、お気に入りだという私服ショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】“イケメン感ダダ漏れ”と話題の長男や瀬戸朝香の私服姿

2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、16歳の長男と12歳の長女、2人の子どもを育てている瀬戸。Instagramではプライベートの様子をたびたび発信し、「後ろ姿だけでもイケメン感ダダ漏れです！」と話題になった長男との写真や、ビーチで撮影した親子3ショットなども公開してきた。

お気に入りの私服ショットに絶賛の声

2026年3月10日の更新では、「Max Mara」のシャツとジャケットに「UNIQLO」のパンツを合わせた私服ショットを披露。「プラベファッション。このルックはお気に入りの中でも上位。最近のマイブームはMCMのバッグ。このバックパックはピンクにひかれて。ファッションの差し色にGOOD」とつづっている。

この投稿には、「大人の色気すごい」「背も高くてスタイル良いから何でも似合うんよな〜〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）