新しい職場で開かれる歓迎会をめぐり、働く人の受け止め方は一様ではないようだ。人材サービス大手の株式会社マイナビが実施した調査によると、正社員の４割以上が「歓迎会を開いてもらえると嬉しい」と回答した一方で、「どちらともいえない」とする人も同程度にのぼり、歓迎会に対する意識が分かれている実態が明らかになった。

調査は２０〜５９歳の正社員２万１，７９８人と、企業の中途採用担当者８０７人を対象に実施された。自身が新しい職場に入った際に歓迎会を開いてもらった場合、「嬉しい」と答えた人は４１．１％、「どちらともいえない」が４１．９％でほぼ同水準となった。「嬉しいとは思わない」は１７．０％にとどまり、歓迎会に対しては肯定的または中立的な見方が多数派となった。

年代別では２０代の４３．６％が「嬉しい」と回答し、３０代４１．７％、５０代４０．８％、４０代３９．２％と続いた。世代による差は大きくないものの、若い世代ほど歓迎会を前向きに受け止める傾向がみられる。また、新たに入社した人の歓迎会に「参加したい」と答えた人は３６．３％で、参加意欲についても意見が分かれる結果となった。

歓迎会のイメージについては、「ポジティブ」４２．０％、「どちらともいえない」４２．５％、「ネガティブ」１５．５％。ポジティブな理由としては「コミュニケーションが取りやすくなる」「業務に良い影響がある」といった声が挙がった一方、「時間やお金の負担になる」といった否定的な意見もみられた。

費用面では、歓迎する側として参加した場合、７４．１％が自己負担を経験しており、負担額は「４，０００〜５，０００円未満」が２５．５％で最多だった。企業側の調査では、歓迎会や送別会などの懇親会で何らかのハラスメント対策を行っている企業が７８．４％に達し、セクハラやパワハラへの対策が中心となっている。歓迎会は職場の関係づくりに役立つ面がある一方、費用負担やハラスメントへの配慮など、運営のあり方も問われている。