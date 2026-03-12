森星“超ミニ”で圧巻美脚公開「腰の位置高すぎ」「目を疑うレベルの脚の長さ」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/12】モデルの森星が3月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】33歳モデル「腰の位置高すぎ」衝撃の長さ誇る美脚ショット
森は高級ブランド「Burberry」にメンションをつけ写真を投稿。車から降りた様子の森は明るいベージュのトレンチコートを羽織り、花柄の超ミニボトムにヌードカラーのサンダルを合わせ、スラリと伸びた長い脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿に「スタイルレベチ」「腰の位置高すぎ」「目を疑うレベルの脚の長さ」「美人降臨」「春先取りで似合ってる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
◆森星、超ミニボトムで圧巻美脚披露
◆森星の投稿に反響
