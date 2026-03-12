米イラン戦争でも中国株の下げ限定的「逃避先」として選ぶ投資家も



米イラン戦争でも中国株の下げは他のアジア株に比べて小さいため、逃避先として中国株を選ぶ投資家もいるようだ。



世界でエネルギー価格急騰が懸念されている中、中国は他国ほど影響を受けていないという。石炭が依然として中国の主要燃料であるため、他国に比べ石油・天然ガスへの依存度が低い。米イラン戦争で石炭価格は上昇したものの、石油ガスに比べてはるかに小さい。



また、当局が今年の経済成長を達成させるため景気支援策を打ち出す可能性があるほか、政府系ファンドによる株価下支えも期待される。

