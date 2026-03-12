バーガーキング、ビーフ4枚×ゴーダチーズ4枚×チーズソースの“超大型バーガー”襲来 総カロリー1713kcalで食べ応え抜群
ビーケージャパンホールディングスは13日より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（単品税込2390円／セット2690円）を期間・数量限定で新発売する。総カロリー1713kcal・総重量543グラム。
【写真】ボリュームすごすぎ『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』説明図
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
今年の“ワンパウンダーシリーズ”第1弾として、好評の超大型チーズバーガー『イエティ』が変化し、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、新たにベーコンとケチャップを組み合わせた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場。
同商品は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスをぜいたくに4枚重ねた。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーとなっている。
また発売を記念し、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を購入すると、「オリジナルステッカー」を数量限定で提供。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることができる。
