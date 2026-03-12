モデルでタレントの藤田ニコル（28）が、12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。現在の体調を報告した。

俳優の稲葉友と2023年8月に結婚、昨年12月には第1子の妊娠と、出産時期は「春頃を予定」と発表した藤田。同番組には「出産直前、生放送最後の出演」として、お腹がふっくらした姿で登場した。

番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑が「ちょっともうね、立ちは大変ですから」と着席を促すと、藤田は「皆さんが思ってるよりめっちゃ元気です」と報告。「しんどさはない？別に体が重いとか」と聞かれ、「全然。走れるんだったら走りたいぐらい。元気です」と明るく話した。

その後のトークで、妊娠後は「つわりで食生活が激変」と告白。とくに「お米が炊けた匂い」を受け付けず、目にしていたネット情報のとおりだったと打ち明けた。

藤田は「夫がご飯を作ってくれるんですけど、リビングにお米の炊けた匂いが来たら、もう無理だから寝室に逃げる」といい、「温かい匂いがダメ、温かいご飯もダメでした。お米が食べられなかったのがつらかった」と振り返った。

そのためラーメンやそばを食べていたと明かし、その変化を「面白かったです」とも。また苦手だった梅干しを食べられるようになり、「だからずっと梅キュウを食べてました。キュウリが好きなんで」と語っていた。