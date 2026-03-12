「末裔なんだよ」デニス植野、一際オーラを放つ男性とバーで遭遇→驚きの素性が判明

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

3月11日（水）放送の同番組では、植野行雄（デニス）が遭遇した“大物”とのエピソードを明かす場面があった。

【映像】「末裔なんだよ」デニス植野、一際オーラを放つ男性とバーで遭遇→判明した“驚きの素性”

今回は、大好評企画「ここからは聞いた話やねん」が開催された。

芸人たちの楽屋で飛び交う“芸能界の噂話”を公開。前半は真実を語り、「ここからは聞いた話やねん」をきっかけに嘘か本当かわからない話を披露していくという企画だ。

そのなかで植野から「大物の話していいですか？」と、驚きのエピソードが語られることに。

芸人になる前、西麻布の“スターが通うお忍びバー”でバイトをしていたという植野。ある日、8人組の客が来店し、その真ん中の人物のオーラが輝いて見えたのだとか。

当時を植野は、「僕も人生でオーラとか感じたことないけど、絶対大物やと思って。オーダー聞いたら『レッドワイン』。日本人じゃなくて、アジア系の外国人だったんですよ」と回顧。

しかし、一際オーラを放つ人物が誰なのか気になっていたものの、その日は結局誰だったのかがわからずじまいに。すると、後日もう一度連れの人たちが来店したのだという。

植野がそのアジア系男性が誰だったのかを聞いてみたところ、「あの人は三国志の曹操の末裔なんだよ」と驚きの返答が！

植野は「考えたら、8人席のテーブルがくっついてるところをちょっと来て広げてトイレ行くスペース作ったりとか、策士な感じやったんですよ」とオチを作るも、濱家からは「そんな陣形気にしてへんやろ」とツッコまれていた。