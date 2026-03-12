【あの子は夢の中】 3月12日発売 価格：2,970円 仕様：B5判変型・並製・144頁・本文4C

【拡大画像へ】

小学館集英社プロダクションは、「あの子は夢の中」を3月12日に発売した。価格は2,970円。

「あの子は夢の中」は、ホラージャンルを席巻するイラストレーター・寿なし子氏と、「かわいそ笑」でデビューし、「恐怖心展」の企画などでも活躍中の作家・梨氏とのコラボによる、絵と文章で“恐怖を読み解く”、新感覚の作品集。

「あの子は夢の中」

3月12日発売

価格：2,970円

仕様：B5判変型・並製・144頁・本文4C

内容

イラストを読み解くと、背筋が凍る結末が待っている

嫉妬、裏切り、喪失、復讐……。物語を悲劇的な結末へと導いていくのは、人の心に渦巻く負の感情。全作品で、狂気に満ちた「イヤミス」が展開していく。

細部まで緻密に描かれた臨場感満点のイラストには、物語を読み解くためのヒントがあり、想像を掻き立てられる世界観に浸って、じっくりと恐怖を体感できる。

温かなシチュー

まな板の上の肉

微笑む妻

足と血だまり

ホラー作家・梨による完全書き下ろし小説

寿なし子氏のイラストをもとに紡がれた梨氏の文章は、全て本作のための書き下ろし。寿なし子氏作品に新たな解釈を加え、読む者を更なる恐怖世界へといざなう。

バリエーション豊かな「ホラー絵物語」をたっぷりと収録

迫力満点の一枚絵、不穏な雰囲気の中で鬱展開していく連作イラスト、さらに、絵＋文章で構成される短編物語など、様々な表現方法で「恐怖」を味わうことができるのが本作品の特徴。

また、誰もが知る名作昔話「赤い靴」をリメイクしてホラーに仕立て上げた、新たな試みも見どころとなっている。

著者について

【寿なし子（ことぶき なしこ）氏】

東京藝術大学 日本画専攻卒業。

想像力を掻き立て、物語を深く考えてしまうような作品をコンセプトに活動するイラストレーター。

著書に「赤い部屋」(立東舎)がある。

□X（旧Twitter）

【梨（なし）氏】

ホラー作家。イベント「恐怖心展」「行方不明展」の企画、「Study: 大阪関西国際芸術祭2025」のアート展「思弁的な音楽/物語派」への出展を行なう。主著に「かわいそ笑」（イースト・プレス）や「ここにひとつの□がある」（KADOKAWA）など。

□X（旧Twitter）