【W杯予選結果まとめ】日本はハンガリーに敗れ黒星発進…開催地・トルコはカナダとの接戦制す

3月11日にトルコ・イスタンブールで「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」が開催。2026年9月にドイツで開催される本戦の出場を目指し、熱い戦いが繰り広げられた。

「FIBA女子アジアカップ2025」で優勝を果たし、すでに本戦出場が決まっているオーストラリア（FIBAランキング2位）は初戦でアルゼンチン（同27位）と対戦。中外バランスよく得点を重ねると、全てのクォーターで相手を上回り91－65で勝利を収めた。

ハンガリー（同20位）との初戦に臨んだ日本（同11位）は、第1クォーターにチームで6本の3ポイントを沈め良いスタートダッシュをきったものの、外角からのシュートが外れだすと途端に失速。インサイドで相手の得点を許し、最終スコア65－77で敗れている。

開催地のトルコ（16位）は、カナダ（同7位）との接戦を制し白星発進。3ポイント成功はわずか2本にとどまったものの、ガード陣の果敢なペイントアタックで前半から主導権を握る。第4クォーターにカナダの猛攻を受けるも、ホームの歓声を受け2点差で勝利をもぎ取った。

3月11日に行われたトルコ開催のワールドカップ予選結果一覧は以下の通り。

■W杯予選結果一覧



アルゼンチン 65－91 オーストラリア



日本 65－77 ハンガリー



カナダ 69－71 トルコ

【動画】鋭いドライブや3Pで15得点を挙げた山本麻衣