「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在で三菱重工業<7011.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



三菱重は反発。日経平均が１０００円を超える大幅な下げとなっているなかで強さを発揮し、２５日移動平均線と７５日移動平均線の狭間でもみ合う展開となっている。中東情勢の緊迫が続くなか、防衛関連株の旗艦銘柄である同社株には根強い買いが観測される。一時は中国の輸出禁止対象のリストにグループ会社５社が記載されるなど、これが嫌気され株価が軟化する場面はあったものの、悪材料としては発展性がなく下押し圧力は限定的だった。ただ、現状は上値も重く、６０倍前後のＰＥＲはバリュエーション面から買いにくいう見方もあるようだ。



