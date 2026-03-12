簡単に設営・持ち運びできる「ポータブル背景」 アルミ製スタンドで展開 木目調やコンクリート壁風なども
株式会社ケンコー・トキナーは、米Westcottの背景スタンドシステム「Westcott X-Drop」と「Westcott X-Drop Pro」を3月10日（火）に発売した。
どちらも専用のアルミ製スタンドを使用して、背景布・背景紙（バックドロップ）を素早く固定できるポータブル背景システム。
スタンドは、下部フレームとセンターハブ、センターハブに装着する延長アームで構成され、フレームとアームにはフックを内蔵。バックドロップに備えた金属製のグロメットをフックに固定して使用する。
X-DropとX-Drop Proの違いは、対応するバックドロップのサイズ。X-Dropは5×12フィート（1.52×3.66m）と5×7フィート（1.52×2.13m）の2サイズに対応。
X-Drop Proはより大きな、8×13フィート（2.44×4m）と、8×8フィート（2.44×2.44m）のバックドロップが装着できる。
用意されるバックドロップは、シワ防止加工が施された「Wrinkle-Resistant」、柔らかさと反射防止加工を特徴とする「Fabric」、ペイントの質感を再現した「Canvas」。
スタンド単体、バックドロップ、収納バッグなどの単体のほか、「リッチブラック」「ハイキーホワイト」「ニュートラルグレー」「クロマキーグリーン」のいずれかのバックドロップを中心にしたキットも用意する。
さらに、バックドロップ「リッチブラック」「ハイキーホワイト」「ニュートラルグレー」を一緒にしたキットも用意する。
キット
X-Drop Pro/X-Drop バックドロップ3パックキット
X-Drop Pro バックドロップ 3パックキット 8×8’（2.44×2.44m）X-Drop Pro バックドロップ 3パックキット 8×8’（2.44×2.44m）：8万1,400円 X-Drop バックドロップ 3パックキット 5×12’（1.52×3.66m）：6万5,780円 X-Drop バックドロップ 3パックキット 5×7’（1.52×2.13m）：4万9,500円
X-Drop Pro バックドロップキット 8×13’（2.44×4m）
ハイキーホワイトリッチブラック：5万8,300円 ハイキーホワイト：5万8,300円 ニュートラルグレー：5万8,300円 クロマキーグリーン：5万8,300円
X-Drop Pro バックドロップキット 8×8’（2.44×2.44m）
ニュートラルグレーリッチブラック：5万1,700円 ハイキーホワイト：5万1,700円 ニュートラルグレー：5万1,700円 クロマキーグリーン：5万1,700円
X-Drop バックドロップキット 5×12’（1.52×3.66m）
リッチブラックリッチブラック：3万8,500円 ハイキーホワイト：3万8,500円 ニュートラルグレー：3万8,500円 クロマキーグリーン：3万8,500円
X-Drop バックドロップキット 5×7'（1.52×2.13m）
クロマキーグリーンリッチブラック：3万1,680円 ハイキーホワイト：3万1,680円 ニュートラルグレー：3万1,680円 クロマキーグリーン：3万1,680円
バックドロップ（Wrinkle-Resistant）
X-Drop Pro バックドロップ Wrinkle-Resistant 8×13'（2.44×4m）
Buttermilk White（バターミルク）リッチブラック：2万2,880円 ハイキーホワイト：2万2,880円 ニュートラルグレー：2万2,880円 クロマキーグリーン：2万2,880円 Tiger Orange（オレンジ）：2万2,880円 Canary Yellow（イエロー）：2万2,880円 Buttermilk White（バターミルク）：2万2,880円 Light Green Moss（モスグリーン）：2万2,880円 Blush Pink（ブラッシュピンク）：2万2,880円 Scarlet Red（レッド）：2万2,880円 Dark Pink（ダークピンク）：2万2,880円 Pastel Blue（パステルブルー）：2万2,880円 Periwinkle Purple（パープル）：2万2,880円 Brown Sugar（ブラウンシュガー）：2万2,880円 Royal Blue/Chroma-Key Blue（ブルー）：2万2,880円
X-Drop Pro バックドロップ Wrinkle-Resistant 8×8'（2.44×2.44m）
Canary Yellow（イエロー）リッチブラック：1万7,380円 ハイキーホワイト：1万7,380円 ニュートラルグレー：1万7,380円 クロマキーグリーン：1万7,380円 Tiger Orange（オレンジ）：1万7,380円 Canary Yellow（イエロー）：1万7,380円 Buttermilk White（バターミルク）：1万7,380円 Light Green Moss（モスグリーン）：1万7,380円 Blush Pink（ブラッシュピンク）：1万7,380円 Scarlet Red（レッド）：1万7,380円 Dark Pink（ダークピンク）：1万7,380円 Pastel Blue（パステルブルー）：1万7,380円 Periwinkle Purple（パープル）：1万7,380円 Brown Sugar（ブラウンシュガー）：1万7,380円 Royal Blue/Chroma-Key Blue（ブルー）：1万7,380円
X-Drop バックドロップ Wrinkle-Resistant 5×12'（1.52×3.66m）
Pastel Blue（パステルブルー）リッチブラック：1万8,700円 ハイキーホワイト：1万8,700円 ニュートラルグレー：1万8,700円 クロマキーグリーン：1万8,700円 Tiger Orange（オレンジ）：1万8,700円 Canary Yellow（イエロー）：1万8,700円 Buttermilk White（バターミルク）：1万8,700円 Light Green Moss（モスグリーン）：1万8,700円 Blush Pink（ブラッシュピンク）：1万8,700円 Scarlet Red（レッド）：1万8,700円 Dark Pink（ダークピンク）：1万8,700円 Pastel Blue（パステルブルー）：1万8,700円 Periwinkle Purple（パープル）：1万8,700円 Brown Sugar（ブラウンシュガー）：1万8,700円 Royal Blue/Chroma-Key Blue（ブルー）：1万8,700円
X-Drop バックドロップ Wrinkle-Resistant 5×7'（1.52×2.13m）
Brown Sugar（ブラウンシュガー）リッチブラック：1万1,880円 ハイキーホワイト：1万1,880円 ニュートラルグレー：1万1,880円 クロマキーグリーン：1万1,880円 Tiger Orange（オレンジ）：1万1,880円 Canary Yellow（イエロー）：1万1,880円 Buttermilk White（バターミルク）：1万1,880円 Light Green Moss（モスグリーン）：1万1,880円 Blush Pink（ブラッシュピンク）：1万1,880円 Scarlet Red（レッド）：1万1,880円 Dark Pink（ダークピンク）：1万1,880円 Pastel Blue（パステルブルー）：1万1,880円 Periwinkle Purple（パープル）：1万1,880円 Brown Sugar（ブラウンシュガー）：1万1,880円 Royal Blue/Chroma-Key Blue（ブルー）：1万1,880円
バックドロップ Fabric
X-Drop Pro バックドロップ Fabric 8×8'（2.44×2.44m）
Copper Wall（コッパー）Storm Clouds（ストーム）：4万5,980円 Vintage Gray by Glyn Dewis（ビンテージ）：4万5,980円 Grunge Concrete by Joel Grimes（クランジ）：4万5,980円 Harley by Joel Grimes（ハーレー）：4万5,980円 Warm Painterly by Joel Grimes（ウォーム）：4万5,980円 Parchment Paper by Joel Grimes（パーチメント）：4万5,980円 Smooth Concrete by Joel Grimes（スムース）：4万5,980円 Aged Red Wall（レッド）：4万5,980円 Copper Wall（コッパー）：4万5,980円 Blue Concrete（ブルー）：4万5,980円
X-Drop バックドロップ Fabric 5×7'（1.52×2.13m）
Smooth Concrete by Joel Grimes（スムース）Storm Clouds（ストーム）：3万6,080円 Vintage Gray by Glyn Dewis（ビンテージ）：3万6,080円 Grunge Concrete by Joel Grimes（クランジ）：3万6,080円 Harley by Joel Grimes（ハーレー）：3万6,080円 Warm Painterly by Joel Grimes（ウォーム）：3万6,080円 Parchment Paper by Joel Grimes（パーチメント）：3万6,080円 Smooth Concrete by Joel Grimes（スムース）：3万6,080円 Aged Red Wall（レッド）：3万6,080円 Copper Wall（コッパー）：3万6,080円 Blue Concrete（ブルー）：3万6,080円
バックドロップ Canvas
X-Drop バックドロップ Canvas 5×7'（1.52×2.13m）
Vintage Gray by Glyn Dewis（ビンテージ）
Rustic Latte（ラスティック）Vintage Gray by Glyn Dewis（ビンテージ）：3万3,000円 Rustic Latte（ラスティック）：2万8,380円
アクセサリー
バックドロップスタンド（5/8'幅用）バックドロップスタンド（5/8'幅用）：4万700円 バックドロップスタンド（5’幅用）：3万1,680円 背景サポートシステム 10.5'（2.6m幅）：5万380円 ライトスタンドクリップ：4,400円 バックドロップ収納バッグ：6,600円 バックドロップ収納バッグ（3パックキット用）：1万4,080円