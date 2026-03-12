株式会社セキドは、PGYTECHブランドのバックパック「OneGo Lite バックパック 12L」を3月10日（火）に発売する。

「OneGo Lite バックパック」は、カメラ機材の収納と日常使いを両立する軽量バックパックシリーズ。16Lと22Lモデルが発売済みとなっており、今回、よりコンパクトな容量を求めるユーザーに向けた12Lモデルが追加された。重量は約0.85kg。

カラーバリエーションとして、マットブラック、クリーム、ライラックを用意する。

両サイドからカメラなどの撮影機材が取り出せるデュアルクイックアクセス構造を採用。

上部には日用品を収納できるスペースを備え、上部からの出し入れが可能。背面には14インチクラスのPCまたはiPadの収納ポケットを用意した。また、サイドポケットには三脚やペットボトル、傘などを収納できる。

内部の仕切り板を全て外せば、デイリーバッグとしても使用できる。

幅広のパッド入りショルダーストラップや通気性に優れた背板を採用。

バッグ表面には撥水加工を施した生地を用いている。

マットブラック

クリーム

ライラック

外形寸法：370×280×160mm 内形寸法：360×260×130mm 収納可能PC：14インチクラス 重量：約0.85kg（仕切り板あり）、約0.77kg（仕切り板なし） 価格：1万2,760円