山形県警は、殺人事件で被疑者を逮捕したと発表しました。

殺人の疑いで逮捕されたのは、山形県河北町谷地に住む３９歳の女です。警察によりますと、女は２０２４年９月ごろから年の２０２５年の５月ごろまでの間、自身が直前に出産した男の子を自宅で殺害した疑いが持たれています。

■先月、死体遺棄の疑いで緊急逮捕

女は自宅のアパートに赤ちゃんの遺体を隠し遺棄したとして、先月２０日に死体遺棄の疑いで緊急逮捕されていました。

事件は先月２０日午前９時半ごろ、女が近くの交番を訪れ事件について話したことで発覚。警察が女の自宅のアパートの一室を調べたところ名前や年齢、性別がわからない赤ちゃんの遺体が見つかったということです。

女は「自宅で出産した直後の赤ちゃんを、ビニール袋などに入れて室内に隠した」という趣旨の話をしていました。

遺体は腐敗が進んでいて、年齢や性別などもわからない状態だったということです。近隣住民によりますと、女に近所付き合いはほとんどありませんでした。

