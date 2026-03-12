BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。メガネ姿が美しい近況ショットを公開し、ファンを魅了している。

【写真】BTSジミン、“美ビジュ”近況ショット＆J-HOPEとの2ショット（3枚目）／1月にもウサ耳パーカーを着ていたジミン（8枚目）／艶やかオールバック×黒縁メガネ姿（4枚目）

■カッコいいからかわいいまで、BTSジミンの魅力が満載の近況ショットが公開！

投稿は車内での自撮りショットでスタート。JIMINは、センターパートのヘアスタイルにブラウンフレームのメガネを合わせ、ブラウンのフード付きアウターを羽織ったシックなスタイルを披露。2枚目のサイドミラー越しの自撮りショットでは、眩しい青空を背景に、JIMINの穏やかな表情が印象的だ。

3枚目は、靴の上にスマートフォンを設置した斬新なセルフィー。その画面を別のスマートフォンで撮影するJIMINと、J-HOPE（ジェイホープ）がピースサインで映り込み、楽しげな雰囲気が伝わってくる。4、6枚目にはフードにウサギ耳のついたキュートなグレーのパーカー姿も。耳を両手で持って笑うお茶目な表情を見せている。

また、撮影中のJIMINを捉えたショット（7枚目）では、髪色に調和するキャメルカラーのセーターに黒のボトムスを合わせたシンプルなスタイリングを披露。長い脚と上品な大人の色気を際立たせている。

SNSでは、「ビジュ仕上がってる！」「メガネジミン最高！！」「ウサ耳フードかわいい」「脚長すぎでしょ」「キャメルセーターの写真、質感好き」「画面右下にホビのソロショットある（笑）」「最近インスタ楽しんでるのが伝わってきて嬉しい」など、多くの反応が寄せられている。

■1月のJ-HOPEの投稿にも登場！ウサギ耳パーカー姿のJIMIN（8枚目）

■前回の投稿では、オールバック×黒縁メガネ姿を披露したBTSジミン（4枚目）