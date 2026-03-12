木村カエラがInstagramで、ライブ時のアンコールの写真を公開した。

■「後ろ、わかめちゃんみたいに短くしたじょ。前から見るとマシュルーム。ふふ」（木村）

【写真】木村カエラの大胆な赤毛“ワカメちゃん”ヘアのライブショットなど①②

木村は、3月7・8日に KT Zepp Yokohamaで対バンライブ『KAELA presents the joint gig “SUPER STARS”』を開催し、初日である7日の写真を計10点公開した。

1枚目は、舞台裏でライブTシャツを着たスタッフたちと話している様子。2枚目はステージ上で大勢のお客さんをバックに両手を広げて笑顔を見せている横顔ショット。真っ赤なマッシュルームショートヘアにスタッズがついたレザーチョーカーをつけ、白いTシャツに切りっぱなしデニムのミニスカート＆花柄のスキニーパンツをあわせたスタイリッシュなロックコーデも見ることができる。

また、片手を伸ばした横向きショット（4枚目）、両手＆片足をあげたキュートな後ろ姿（5枚目）、深いお辞儀（6枚目）、笑顔での熱唱ショット（7枚目）、膝立ちして屈みながら顔だけカメラ目線するお茶目な姿（8枚目）、ステージ上にごろんと寝ころびながらマイクを持つ様子（9枚目）も。

10枚目は舞台裏で笑顔のガッツポーズと、充実感があふれている。

コメント欄には「ライブ中の活き活きした表情が最高」「いいお顔してる」「オシャレでかわいい」「ライブが蘇ります」などといったファンの声が続々と到着。

また、木村は「後ろ、わかめちゃんみたいに短くしたじょ。前から見るとマシュルーム。ふふ」と、今回のライブのためにヘアカット＆カラーをした報告も投稿。真っ赤な重め前髪で正面を向いた写真では、両肘を曲げて左右に伸ばして、手を顎に当てるキュートなポーズを見せている。

横向きショットでは、長いまつげと『サザエさん』のワカメちゃんのように大胆に刈り上げた襟足が際立っている。トップスはデッド・ケネディーズの古着バンドTに、真っ赤なロンTを重ね着。ボトムスは春らしいグリーンのレーススカートとスウェットパンツをレイヤードした上級者コーデにも注目。

こちらのコメント欄にも「どの角度から見てもかわいい」「刈り上げ女子最高」「いちごみたいにかわいい」「デッケネT×赤毛がお似合いです」などといったファンの声が届いている。

■デニムのミニスカ＆花柄のスキニーパンツ姿がキュートなライブショット

■バンドTとレーススカートのロックな春コーデでカット＆カラー報告