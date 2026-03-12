″あの醤油入れ″、中身の入れ方を知ってる? - でんじろう先生の動画に「凄すぎる…」「しょうゆうことだったのか」
お寿司やお弁当についてくることの多い、魚型の醤油入れ。一体どうやって中身を入れているのか、知っていますか??
でんじろう先生が出演している実験番組「でんじろう先生のはぴエネ!」のYouTubeによる投稿で、その方法が明らかに……!!!
※画像は「でんじろう先生のはぴエネ!【公式】Mr. Denjiro's Happy Energy!」(@hapiene)より引用
一匹ずつ中身を入れるのか……と思いきや、まずは真空の保存容器に空の醤油入れを大量に投入。そこに醤油を入れ、空気を抜いて圧力を下げていきます。
そして保存容器の中の空気を元に戻すと、あっという間にそれぞれの醤油入れの中に醤油が! 短時間で多くの入れ物の中に醤油が入るとは、すごい……!!
今回紹介した以外にもこのチャンネルでは、でんじろう先生によるファンタジー世界に出てくるような道具の再現から身近なものの気になる疑問まで、家族みんなで楽しめるコンテンツが盛りだくさん。気になる人はぜひ、そのほかの動画もチェックしてみては?
