日本時間15日午前10時に日本VSベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールDが11日（日本時間12日）、米マイアミで行われ、ベネズエラは5-7でドミニカ共和国に敗れた。これでベネズエラは3勝1敗でプールDの2位通過となり、準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する。試合後、日本戦の先発が伝えられ、ファンは戦々恐々としている。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は試合後、自身のXで「ベネズエラ代表のオマール・ロペス監督は、レンジャー・スアレスが準々決勝の日本戦で先発することを明らかにした」と報じた。

30歳左腕のスアレスは昨季フィリーズで26試合に先発。157回1/3を投げて12勝8敗、防御率3.20、151奪三振をマーク。前年も12勝をマークしており、今季からレッドソックスと5年1億3000万ドル（約206億7000万円）で契約している。

ポストシーズンでは大谷翔平を3打数無安打に抑えるなど、左の好打者が揃う日本にも難敵だ。X上のファンからは「打てる気がしない」「日本は恐らく山本だよね。凄いマッチアップ」「うわ〜ベネズエラの予告先発はスアレスか。。。大谷さん大丈夫か？」「大谷ってレンジャー・スアレス苦手だよね？」「頼むぞ右打者たち」「普通にヤバそうやな全然うてなさそう」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）