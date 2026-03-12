ボデ/グリムトがスポルティングを第1戦で破った

ノルウェー1部のボデ/グリムトは現地時間3月11日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦の第1戦でポルトガル1部のスポルティングと対戦し、3-0の快勝を収めた。

初出場ながら快進撃を続けるチームについて、海外メディアは「夢のようなデビュー戦を継続している」と報じ、ベスト8進出に向けて王手をかけた北欧の伏兵を絶賛している。

本拠地アスプミラ・スタディオンに昨季のポルトガル王者を迎えた一戦。ボデ/グリムトは前半29分、ソンレ・フェトが自ら獲得したPKを冷静に沈めて先制に成功する。さらに前半アディショナルタイムには、オーレ・ディドリク・ブロムベルグが追加点を奪い、リードを広げた。後半21分にはカスパー・ホグが今大会5点目となるゴールを決め、ホームに詰めかけたファンを熱狂させた。

今大会のボデ/グリムトは、リーグフェーズでマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードを破る「衝撃的な勝利」を収めて突破。さらにプレーオフではインテルを相手にホーム＆アウェーで連勝を飾るなど、驚異的な勝負強さを見せている。海外メディアは「準々決勝進出に向けて有利な立場に立った」と伝え、快進撃を続ける「CL初出場チーム」の充実ぶりを強調した。

敗れたスポルティングは、1983年以来となるベスト8進出を目指しているが、ホームでの第2戦を前に厳しい状況に追い込まれた。ボデ/グリムトはこれで大会5連勝を記録。海外メディアは「ノルウェーのアンダードッグにとって、またしても輝かしい夜となった」と綴り、次週にポルトガルで行われる運命の第2戦へ向けて、その勢いがさらに加速していることを指摘している。（FOOTBALL ZONE編集部）