サンシャインシティプリンスホテルが「ムーミンバレーパーク」とコラボレーションした「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」が登場！

「ムーミン」の世界観が楽しめるお部屋と、充実のお持ち帰り用アメニティ、朝食が楽しめます。

サンシャインシティプリンスホテル「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」

宿泊期間：2026年4月11日(土)〜2027年3月31日(火)

料金 ：

・パンケーキ朝食付き：24,400円〜 (1室2名利用時の1名)

・ブッフェ朝食付き：23,800円〜 (1室2名利用時の1名)

予約：2026年3月11日(水)より、ホテル公式Webサイト内専用ページ、宿泊予約電話にて受付開始

※料金には1名の1泊室料、朝食(ブッフェ朝食またはパンケーキ朝食)、アメニティ各種、ムーミンバレーパークからの贈り物(タオルセット)、ムーミンバレーパーク入園引換券、消費税、サービス料が含まれています

別途宿泊税(100円〜200円)がかかる場合があります（フロントで支払い）

※オリジナルカードキーは宿泊者特典として使用後、そのまま持ち帰れます

※「ムーミンバレーパーク入園引換券」はチェックアウト日に利用可能なものを、チェックイン時フロントにて渡されます

※予期せぬ事態(天候不良や天災など)が発生した場合、ムーミンバレーパークが急遽休園する場合があります。その際は、ホテルより連絡があります

※食物アレルギーへの対応については公式サイトを確認ください

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります

「サンシャインシティプリンスホテル」に、「ムーミン」の物語の世界観をアトラクションや展示施設で体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」とコラボレーションした「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」が登場します！

これまでも、アニメやゲーム、アート作品まで、年間を通して多種多様なコンテンツとのコラボレーションを展開している「サンシャインシティプリンスホテル」

今回は、ムーミン・コミックス『家をたてよう』のイラストの壁紙に囲まれた、「ムーミンスペシャルルーム」に宿泊できます☆

朝食や持ち帰り用アメニティなど、滞在が楽しくなるホテルならではの体験

「ムーミンスペシャルルーム」に宿泊中は、滞在が楽しくなる、ホテルならではのさまざまな体験ができます！

“パンケーキ朝食”は、「ムーミンバレーパーク」のロゴ入りパンケーキにオムレツが登場。

「ムーミンママ」のエプロン柄をイメージしたラディッシュなど、ホテルらしい朝食の中にも、「ムーミン」の物語を随所に体感できるメニュー内容に変更されます。

また、普段使いが出来る、充実したお持ち帰り用アメニティとして、タオルセット、トートバッグ、フラグメントケース、ホテルカードキーホルダーも登場。

さらに、「ムーミン」のイラストが入った3種のオリジナルコーヒーセットがお部屋でのくつろぎ時間を演出してくれます。

「ムーミンバレーパーク」とは

「ムーミンバレーパーク」は、シーズンごとにさまざまなイベントを定期的に開催しており、老若男女問わず多くの人が訪れる関東の人気スポットとなっています。

「サンシャインシティプリンスホテル」のある豊島区・池袋からも、西武池袋線「池袋駅」より乗り換えなしで最寄り駅までアクセス出来る利便性の良さが好評です。

充実のホテルステイで「ムーミン」の世界観が楽しめる、期間限定の宿泊プラン！

サンシャインシティプリンスホテル「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」は、2026年4月11日(土)から2027年3月31日(火)まで。

2026年3月11日(水)より、ホテル内専用ページと電話で予約受付を開始しています。

※画像はイメージです

※内容は宿泊期間中変更となる場合があります

