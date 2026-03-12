きょう（12日）香川県の小豆島で警戒訓練中の海上保安部の職員が海に落ちた人を救助しました。

【画像をみる】発生場所の地図 プレジャーボート（小豆島海上保安署提供）

ゴムボートの操船訓練中に不審な船

小豆島海上保安署によりますと、午前9時20分、小豆島の坂手港で巡視艇きよづきの乗員3人がゴムボートの操船訓練を行っていました。

すると坂手港岸壁に近づいてくるプレジャーボートを巡視艇の桟橋で訓練の警戒をしていた職員が発見したということです。

プレジャーボートの状況を注視していたところ、船上で乗員が慌ただしくしていたため不審に思い、ゴムボートにプレジャーボートを確認するよう指示をしました。

プレジャーボートに近づいてみると

ゴムボートに乗った職員がプレジャーボートに近づくと、男性1人が海に転落したため男性を救助したということです。

海に転落したのは岡山県吉備中央町の男性（28）で、男性は坂手港の岸壁の上で、魚釣りをするため上陸しようとボートフックで岸壁の側面をおしていたところ、バランスを崩して海に転落したということです。男性にけがはありませんでした。

当時の海の状況は

プレジャーボートには転落した男性を含む6人が乗船していて、魚釣りをするため午前9時ごろに小豆島町の谷尻港を出航し、その後、男性が海に転落したということです。当時の海の状況は晴れ、南の風2メートル、気温９度で視界は良好でした。

