【北中米W杯出場国紹介｜第24回：カタール】難敵相手に１勝も難しいミッション。少しでも主導権を取れる形に持っていきたい

【北中米W杯出場国紹介｜第24回：カタール】難敵相手に１勝も難しいミッション。少しでも主導権を取れる形に持っていきたい