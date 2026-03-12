「奥さま絶対美人」黄皓、ハワイで“世界に一つだけの結婚式”を挙げる「デコルテだけで分かる美人！」
実業家の黄皓さんは3月11日、自身のInstagramを更新。ハワイで結婚式を挙げたことを報告しました。
【写真】黄皓、ハワイでの結婚式ショット
コメントでは「おめでとうございます！！素敵」「尊すぎます」「奥さま絶対美人です、、、姿からもう...滲み出てます」「なんと素敵なロケーションに素敵なファミリー」「尻に敷かれ気味なコウさんが意外で素敵です」「デコルテだけで分かる美人！」など、祝福の声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「尊すぎます」黄皓さんは「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」とつづり、14枚の写真を公開。「ハワイの小さな牧場で最愛の妻、娘、家族、友人に囲まれて本当に幸せな時間でした」と挙式を振り返りました。さらに「毎日顔を見るだけで、声を聞くだけで幸せにしてくれる妻と娘とぎょうざとの生活を大切にしていきます」と、家族への思いもつづっています。
「泣けてくるのわかります」黄皓さんは、2025年1月に再婚し、同年4月には第1子が誕生。Instagramでも、たびたび家族ショットを公開しています。2日には「娘がパレードで喜んでる姿見て妻と2人で号泣してた笑」とつづり、15枚の写真を披露しました。コメントでは「泣けてくるのわかります」「子供出来ると本当に世界変わりますよね」などの声が寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
