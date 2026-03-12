「幸せな文章に泣く！」庄司智春、妻・藤本美貴への愛情伝わる姿に反響！ 「良き旦那さんで良きパパ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月11日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのプライベートショットを披露しました。
【写真】庄司智春が公開した藤本美貴の姿
また、「牛の乳搾り 早めに行って先頭取って並んで良かった」と、最前列を確保した際の足元の写真も7枚目で公開しています。
ファンからは、「幸せな文章に泣く！」「良き旦那さんで良きパパ」「最高なFamilyの絆はこの先もずっと固いよ」「ミキティは本当に太陽みたいな人ですね」「素敵なご夫婦」「最高の家族だね」などの声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】庄司智春が公開した藤本美貴の姿
「素敵なご夫婦」庄司さんは「ミキティはどこに行っても楽しむ それが良い」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は藤本さんが満面の笑みで乳しぼりを楽しむ姿です。後ろには娘も写っています。「なんなら子供達よりも楽しむ それが良い 子供達も負けじと楽しむ それが良い」と、藤本さんの太陽のような明るさが子どもたちを巻き込み、最高の時間を過ごせたよう。
ファンからは、「幸せな文章に泣く！」「良き旦那さんで良きパパ」「最高なFamilyの絆はこの先もずっと固いよ」「ミキティは本当に太陽みたいな人ですね」「素敵なご夫婦」「最高の家族だね」などの声が上がりました。
打ち上げ&バースデーショット公開自身のInstagramで藤本さんのオフショットをたびたび公開している庄司さん。3日の投稿では「ライブを終えてバタバタと1杯だけ 2人で打ち上げ&バースデーをしました」とつづり、藤本さんがビールを飲む姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)