お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月11日、自身のInstagramを更新。妻・藤本美貴さんの楽しそうな笑顔のショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月11日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのプライベートショットを披露しました。

【写真】庄司智春が公開した藤本美貴の姿

「素敵なご夫婦」

庄司さんは「ミキティはどこに行っても楽しむ　それが良い」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は藤本さんが満面の笑みで乳しぼりを楽しむ姿です。後ろには娘も写っています。「なんなら子供達よりも楽しむ　それが良い　子供達も負けじと楽しむ　それが良い」と、藤本さんの太陽のような明るさが子どもたちを巻き込み、最高の時間を過ごせたよう。

また、「牛の乳搾り　早めに行って先頭取って並んで良かった」と、最前列を確保した際の足元の写真も7枚目で公開しています。

ファンからは、「幸せな文章に泣く！」「良き旦那さんで良きパパ」「最高なFamilyの絆はこの先もずっと固いよ」「ミキティは本当に太陽みたいな人ですね」「素敵なご夫婦」「最高の家族だね」などの声が上がりました。

打ち上げ&バースデーショット公開

自身のInstagramで藤本さんのオフショットをたびたび公開している庄司さん。3日の投稿では「ライブを終えてバタバタと1杯だけ　2人で打ち上げ&バースデーをしました」とつづり、藤本さんがビールを飲む姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)