松本文部科学相は12日の国会審議で、週刊誌で報じられた不倫疑惑について、事実関係を大筋で認め、陳謝しました。高市首相は続投させる考えを示しました。

松本文科相「まずは皆さま方におわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。報道された内容は、今現在の話ではなくて、過去の話であります。妻からも大変大きな叱責を当時、いただいたところであります。私自身も、その件につきまして、真摯に謝罪をいたしまして、受け入れてもらい、すでに今、家族間におきましては整理がついている」

松本文科相は、「週刊文春」で報じられた不倫疑惑について、事実関係を大筋で認めた上で、家族の間ではすでに解決済みだと説明しました。

相手の女性が、当時、衆院議員会館の事務所を訪問したことも事実だとしましたが、「意見交換をした。規則に違反するようなことはない」と強調しました。

松本文科相はその上で、「文科省が所管する重要な法案など、課題を解決をしていく中で、信頼を回復できるように全力を尽くしていく」と述べました。

高市首相は、「仕事でしっかりと返してほしい」と、続投を容認する考えを示しています。