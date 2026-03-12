【anan 2488号スペシャルエディション】 3月18日 発売予定 価格：1,300円

バンダイナムコエンターテインメントは、3月18日に発売を予定している「anan」2488号スペシャルエディションの「パックマン」表紙と、「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」が登場するバックカバーのビジュアルを公開した。

今回の「anan」とのコラボは、バンダイナムコエンターテインメントが推進するライセンス事業強化の取り組みの一環として実現したものとのこと。同社が展開するキャラクターたちが「anan」読者の日常に寄り添い、「健康」をテーマにIPの新たな魅力をお届けするとしている。

「anan」2488号スペシャルエディションでは、春の不調の解消法を紹介する「カラダが整う、不調改善ケア2026」を特集として掲載。その表紙・グラビアに、1980年に発表されたアーケードゲーム「PAC-MAN」に登場するゲームキャラクター、「パックマン」が登場する。

さらに、綴じこみの特別付録には、バンダイナムコエンターテインメントのキャラクターが勢揃いする「全員集合！ anan特製 表紙風キャラクターカード」」が用意される。

「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」1

「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」2

「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」3

「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」4

(C)マガジンハウス (C)Bandai Namco Entertainment Inc.