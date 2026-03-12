ABEMA恋リア「ラブキン2」川瀬もえ、“シブい”愛車披露「マニアックで最高」「かっこよすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（よる10時〜）に参加しているモデルでタレントの川瀬もえが3月11日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し反響が集まっている。
【写真】32歳伝説のレースクイーン「マニアックで最高」“シブかっこいい”と話題の愛車
川瀬は「天気が良くてドライブ日和」とつづり、写真を投稿。道路に駐車している愛車シビックにもたれかかり、水色のカーディガンにカーキのマーメイドスカート、白いスニーカーを合わせポーズを決めた姿を公開している。車の色が紫であることから「そういえば、愛車がラブキンカラーだ」と、出演している「ラブパワーキングダム2」のカラーである紫と共通であることを記している。
この投稿に「愛車がシブくてかっこよすぎ」「マニアックで最高」「スタイル良すぎ」「ビジュ最強」「おしゃれすぎる」など話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳伝説のレースクイーン「マニアックで最高」“シブかっこいい”と話題の愛車
◆川瀬もえ、愛車公開
川瀬は「天気が良くてドライブ日和」とつづり、写真を投稿。道路に駐車している愛車シビックにもたれかかり、水色のカーディガンにカーキのマーメイドスカート、白いスニーカーを合わせポーズを決めた姿を公開している。車の色が紫であることから「そういえば、愛車がラブキンカラーだ」と、出演している「ラブパワーキングダム2」のカラーである紫と共通であることを記している。
◆川瀬もえの投稿に反響
この投稿に「愛車がシブくてかっこよすぎ」「マニアックで最高」「スタイル良すぎ」「ビジュ最強」「おしゃれすぎる」など話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】