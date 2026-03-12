JO1金城碧海、39.8℃で作詞に参加 木全翔也が感謝「詰まっていたときに碧海に連絡した」
【モデルプレス＝2026/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が12日、都内で行われたアンバサダーを務めるセルフケアブランドのリブランディング＆新CM発表会に出席。作詞・作曲を手掛けた木全＆金城が楽曲制作秘話を明かした。
作詞・作曲を手掛けた2人。イベントでは楽曲制作時を振り返り、木全は「すごい作詞に詰まっていたときに碧海に連絡したんですよ。『碧海、ちょっと手伝ってくれない？』って」と話した。しかしそのとき金城は39.8℃だったようで、木全は「熱の中作詞してくれたんですよ。おかげですごく良いのができた」と感謝していた。
アンバサダー就任から3年を迎えるJO1が出演する新CMが12日から公開。木全＆金城が作詞、木全が作曲・編曲を手掛けた新曲『Breezy Love』がCMソングとなっており、同楽曲は同日18時より配信がスタートする。（modelpress編集部）
◆金城碧海、高熱の中作詞
◆JO1、新曲「Breezy Love」新CMソングに決定
