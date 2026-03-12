【女性フィギュア START BOOK Vol.1 モデルグラフィックス2026年5月号別冊】 4月17日発売予定 価格：3,900円

※画像はイメージです。本製品の表紙ではありません

大日本絵画はムック「女性フィギュア START BOOK Vol.1 モデルグラフィックス2026年5月号別冊」を4月17日に発売する。価格は3,900円。

本書の最大の魅力は付録。コトブキヤ製の「東雲うみ バニーガールStyle（1/20スケール インジェクションプラスチックキット）」が同梱されている。「女性フィギュア START BOOK Vol.1 モデルグラフィックス2026年5月号別冊」はその名の通り、このプラモデルを題材として、攻略方法を徹底解説。

成型色を活かして初心者でも挑戦しやすいお手軽塗装から、筆塗りや塗料別テクニックなどの中～上級者向け塗装法まで、幅広い作例を掲載している。さらに東雲うみさんの両面折り込みポスター、塗装見本としても楽しめるグラビアなど、誌面内容も大充実している。