◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。試合後、会見したベネズエラのロペス監督は、次戦の日本戦に向け、「優勝したいなら最高のチームを倒さなければいけません。もし彼らが本命なら、私たちはそれに備えなければいけません。私はコーチングスタッフを信頼していますし、選手たちを信じています。だからパニックはありません。ただ準備するだけです」と意気込んだ。

指揮官は日本戦の先発マウンドにはＲ・スアレス（レッドソックス）が上がることも明言。侍ジャパンの打線をけん引する大谷翔平とは昨年１０月にポストシーズンで対戦した際には３打数無安打。２４年からフィリーズで２年連続１２勝を挙げた実績を誇る“大谷キラー”だ。

激戦を終え、負けたら終わりの一発勝負となる準々決勝を３日後に控える。指揮官は「日本のブルペンを研究する時間が数日あります。誰が先発なのか。彼らは先発が１人しかいないと思いますし、今は８５球くらい投げられるはずです。誰が投げるか見てみましょう。おそらく山本かもしれません。そのあとブルペンの使い方を評価します。コーチングスタッフは映像を見て、監督の采配なども研究し、どんな状況にも備えています。負けると思って試合に入ることはできません。私たちは勝つつもりでいきます」と力を込めた。