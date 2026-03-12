神田愛花、お母さんの本名＆“独特すぎる”呼び名明かす 澤部ツッコミ「なんの理由にもなってない」
フリーアナウンサーの神田愛花が12日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。自身の母親の本名と独特すぎる“呼び方”を明かした。
【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラスト
この日は、歌手の青山テルマ、 第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）を迎え、【藤田ニコル出産前最後の生放送！親友青山テルマと結婚生活告白SP】と題してさまざまなコーナーを展開。生まれてくる娘の名前が「まだ決まってないです」と話すニコルのための“参考”として、ゲスト陣がニコルの赤ちゃんの名前を提案する企画で、父親、母親を何と呼んでいるか、呼ばせたいかという話題に。
神田は、「私は（母を）『アマンダ』って呼んでます」といい、MCのハライチ・澤部佑が「お名前、別にアマンダさんじゃないですよね？」と聞くと「みさえなんですけど」とサラっと本名も暴露。その理由として「アマンダってアメリカにいっぱいいて、だから」と話すと、澤部は「なんの理由にもなってないですけどね」とツッコみ。
神田は「名前マグネットとかあるじゃないですか？必ずあるんです。すごい混んでるショッピングモールで『アマンダ―』って言うと、3人くらい振り向くんです」とエピソードを話すと、再び澤部が「じゃあ、いやじゃん。使いこなせてないじゃん」とツッコみ。だが、神田は「そういうのもオススメです」とどこ吹く風だった。
