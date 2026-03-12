投資家・テスタ氏が11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。今、オススメの投資を明かす場面があった。

この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。テスタ氏は「株を買うと実は無駄遣いを防げるんです。やっぱり貯金で現金で銀行に置いていたら、欲しいものができた時とかにやっぱり衝動買いをしてしまう。でも、やっぱそれを株に変えておいて、そこで運用してると、それを崩してまでそれが欲しいかっていうのを、2、3日で考えることになるんで、結果的に無駄遣いは凄い減りますね」と明かした。

そんな中、ゲストの“アレン様”ことタレント・アレンが「投資って、知識が全く私ないんですけど、何から手をつけたらいいですか？」と質問。テスタ氏は「一番最初は今は世界株式、オルカンっていう、オール・カントリーの略なんですけども、それから始めるのが一番良くて」と提案。「世界の2500社から3000社ぐらいに分散して投資している投資信託みたいなもの。なので自分が100万円そこに入れたとしても、何百円とか何千円ずつ2500社に同時に投資しているのと同じなので、ゼロになることがほぼない。全世界の会社なんで」とした。

これに、MCの明石家さんまは「儲けは少ないわけだ。ぶっちゃけた話すると」と指摘すると、テスタ氏は「それでも平均年間、この歴史上7％ずつぐらい上がってるんですよ。銀行に預けおくよりかは全然上っていうことになる」とした。

それでも、さんまは「俺の周り一発狙いよるからな。一発当てたいねん。だから7%じゃ物足りないの」ともらし、笑わせた。

さらに、「今年2026年は、スポーツ関連の株、熱い可能性がありますね」とも指摘。「今年は、オリンピックであるとか、WBCもあります。で、ワールドカップ、陸上の世界大会、ありますよね。こういうのも連想していくと、やはりスポーツが盛り上がるとみんなスポーツを始めるとか、そうなったらグッズが売れてとかで、その関連の会社であったりとかっていうのが上がる可能性がある」とした。

テスタ氏は05年から元手300万円で投資をスタート。デイトレードを中心に着実に利益を積み上げ、昨年には累計利益100億円に到達したと公表している。