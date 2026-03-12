モモコグミカンパニー、人との食事が苦手な理由告白「人生で味がしたのは一人のご飯だけ」
元BiSHのモモコグミカンパニーが、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。今回のテーマ「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」にちなみ、“一人時間”に関する独自の価値観を明かした。
【写真】小説『悪魔のコーラス』を刊行したモモコグミカンパニー
人と一緒にご飯を食べるのが苦手だと言い、「人生で味がしたのは一人のご飯の時だけだった」と告白。誰かと食事をすると会話など別のことに意識が向いてしまい、味わえないと語った。
さらに、同席した人が同じメニューを頼むことに複雑な思いがあるといい、「『マネすんなよ！』って思っちゃう」と本音を吐露。MCの上田晋也から「たまたま相手も同じものを食べたかっただけなんじゃないの？」と問いかけられると、「（同じものを頼まれたら）変えるんですよ」と回答した。
ただ、メニューを変えた場合でも「じゃあ、あげた方がいいのかなって思ってしまう」といい、結果的に「みんな同じメニューの給食が一番いい」と持論を展開。スタジオからは共感の声も上がっていた。
【写真】小説『悪魔のコーラス』を刊行したモモコグミカンパニー
人と一緒にご飯を食べるのが苦手だと言い、「人生で味がしたのは一人のご飯の時だけだった」と告白。誰かと食事をすると会話など別のことに意識が向いてしまい、味わえないと語った。
ただ、メニューを変えた場合でも「じゃあ、あげた方がいいのかなって思ってしまう」といい、結果的に「みんな同じメニューの給食が一番いい」と持論を展開。スタジオからは共感の声も上がっていた。