西日本や東海で変わりやすい天気

きょうは関東から九州で広く晴れるでしょう。ただ、西日本と東海は局地的ににわか雨がありそうです。北海道はオホーツク海側を中心に雪が降り、東北北部もにわか雪がありそうです。

【CGで見る】明日13日(金)の大雪と雨の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：4℃

青森 ：7℃ 盛岡：8℃

仙台 ：11℃ 新潟：7℃

長野 ：8℃ 金沢：10℃

名古屋：14℃ 東京：13℃

大阪 ：13℃ 岡山：14℃

広島 ：14℃ 松江：11℃

高知 ：17℃ 福岡：15℃

鹿児島：18℃ 那覇：21℃

あすは伊豆諸島で荒天 暴風など警戒

あすは関東の南を低気圧が発達しながら進みます。きのうの予想では低気圧に伴う降水域がかかる関東で冷たい雨や雪になる可能性がありましたが、最新の予想では降水域が陸地にかからなくなってきたため、天気が崩れても関東沿岸の所々で雨が降る程度です。ただ、発達する低気圧が近づく伊豆諸島では暴風や高波に警戒が必要です。活発な雨雲もかかるため、雨の強まる時間もあるでしょう。関東も土曜日にかけては、強風に注意が必要です。

週末は気温上昇 高知は桜開花か

土日は晴れる所が多く、寒気も抜けて気温が上がるでしょう。高知では全国トップを切って、桜が開花するかもしれません。来週は寒の戻りはなく、東日本や西日本では桜の開花を近づける暖かさになりそうです。