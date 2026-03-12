和田純怜らが首位ターン 18歳アマチュアが上位争い中【ネクヒロ開幕戦】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は2日間競技の最終日。全組が前半のプレーを終えて、和田純怜、山田もゆ、佐藤美優がトータル5アンダーで首位タイに並んでいる。
1打差の4アンダー4位タイに難波美咲、久世夏乃香、2アンダー6位タイに18歳のアマチュア佐藤小洛、中島萌絵が続いている。開幕戦は２日間大会で優勝賞金100万円。シーズンを最高の形でスタートさせるのは誰だ？マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。大会は全試合公式YouTubeでLIVE配信される。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
