「その色のニット顔に似合ってない」地元のギャル仲間の指摘に金田久美子「ちゃんと断捨離しました」
プロゴルファーの金田久美子が自身のインスタグラムを更新。地元の友人たちと過ごした楽しい時間の様子を投稿した。
【写真】「毒舌」なアドバイスをした金髪ギャル仲間と金田久美子（全8枚）
金田は「気分良く焼き鳥食べてたら」と、居酒屋のカウンター席でくつろぐ写真を公開。しかし、その場で友人から着ていたニットについて「その色のニット顔に似合ってないから 捨てろと言われました。毒舌」と、手厳しい指摘を受けたことを明かした。この愛ある「毒舌」なアドバイスに対し、金田は「素直にちゃんと断捨離しました。着納めです。」とコメント。指摘された茶色いニットカーディガン姿の写真を添え、潔く手放すことを宣言した。投稿では、仲間たちとの乾杯ショットや、肩を寄せ合う集合写真も複数公開。「そして地元のみんなギャルいよね。大きい声で言いたいのは私だけ平成生まれ??」と綴り、気心の知れた友人たちとの時間を楽しんだ様子がうかがえる。最後に「#いつもたくさんの毒舌すぎる指摘をありがとう」とハッシュタグを添え、投稿を締めくくった。金田は今季開幕戦『ダイキンオーキッドレディス』で9位タイと好フィニッシュ。今週の特別公認競技『台湾ホンハイレディース』は出場資格がなく、20日から始まる『Vポイント×ＳＭＢＣ レディス』に出場予定。開幕戦に続く好成績に期待がかかる。
