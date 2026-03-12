万博で活躍の“たこ焼きお助け”ロボット、甲子園球場の店舗で“再就職” 縦じまユニフォームに
大阪・関西万博で人気だった「たこ焼きお助けトッピングロボット」が、6日から阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）に“再就職”した。
【写真】大阪・関西万博で活躍していた当時の「くくる君」
たこ焼きお助けトッピングロボットは、万博期間中313万人が来場したサステナブルフードコート「大阪のれんめぐり〜食と祭EXPO〜」の「たこ家道頓堀くくる」で活躍していた「くくる君」。未来型サポートロボットとして注目を集めた。
万博のレガシーを未来社会の実装へつなぐ取り組みとして、甲子園の店で新たな挑戦をスタートした。虎の縦じまユニフォームに身を包んだ。
職人が焼き上げたたこ焼きに、くくる特製ソースとオリジナルマヨネーズを「くくる君」が自動でトッピング。工程の一部を担うことで、オペレーションの効率化とサービス品質の向上を図る。
■たこ焼きお助けトッピングロボット「くくる君」導入店舗
店舗名：たこ家道頓堀くくる 阪神甲子園球場店
設置場所：内野2階3塁側
