JO1白岩瑠姫、CM撮影で“まさか” 佐藤景瑚が“暴露”＆河野純喜は“対抗”
グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇。JO1が、CM撮影の裏話を披露した。
【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキ
CM撮影では、トランポリンを使用した。佐藤景瑚は「メンバーで足を痛めたやつがいて」と暴露。「白岩瑠姫なんですが、瑠姫くんが言うには、ほかのメンバーの5倍（回数を）跳んでいるらしくて。そんなわけがないんです」と訴えた。佐藤の告げ口にタジタジの白岩は「僕の不注意で痛めてしまって」と関係者に配慮しつつ、「1週間ぐらい踊るお仕事がなかったので良かったのですが、結構痛めていたんです。ですが、次の日に景瑚がその足を見て『サッカー行く？』って言ってきたんです。ありえない」と言い返し、仲の良さをにじませた。
白岩は「回数は1番跳んでいる自信があります」と譲らず、「手のアップになるシーンも僕なんです！何回もこだわって監督とカメラマンさんと話し合って撮影しました」とアピール。河野純喜も「俺と（木全）翔也やもすごかったよ？2人で一緒に跳んでるから！空中でちょっと回転も」と対抗していた。
同ブランドは、新たなブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を打ち出した。JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は、きょう12日から全国放映される。
