日本ハムは１２日、前ハイポイント・ロッカーズ（米独立リーグ）のライル・リン（林家正）捕手（２８）と契約合意に達したことを発表した。ＷＢＣ台湾代表のリンは昨秋のエスコンフィールドでの秋季キャンプにテスト生として参加していた。

リンは「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」とコメントを発表した。

木田優夫ＧＭ代行は「昨年の秋季キャンプにテスト生として参加してもらった後も、ずっと注目し続けてきました。ＷＢＣの台湾代表としてプレーしている姿を見て、改めてファイターズの日本一に貢献してくれると思い、このたび契約合意に至りました。今シーズンの開幕直前でのチーム合流になりますが、チームの力になってくれると大いに期待しています」と獲得に至った経緯を説明した。

台湾出身のリンは、高校から米国に移住し、アリゾナ州立大に進学。１９年ＭＬＢドラフトでダイヤモンドバックスから１４巡目（全体４２２位）で指名された。メジャー経験はなく、ダイヤモンドバックスやブルージェイズ、アスレチックス傘下でプレー。マイナー通算２０８試合出場で打率２１７、３本塁打の成績。今年８月からは米独立リーグでプレーした。

台湾代表として２４年プレミア１２に出場。決勝の日本戦で、戸郷（巨人）から先制本塁打を放つなど、優勝に貢献。今年のＷＢＣでも台湾代表として日本戦など４試合に出場。チェコ戦で二塁打を放っていた。