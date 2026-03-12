6日、中東での軍事行動により停止していたドバイ行きの便が再開したバンコクの空港/Giovanni Mereghetti/UCG/Getty Images

（CNN）米国とイスラエルによるイランとの戦争を受けて海外旅行者の消費が減退する中、中東の旅行・観光セクターには1日あたり少なくとも6億ドル（約954億円）の損失が発生している。世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）が明らかにした。

WTTCは11日の声明で、航空便の混乱や旅行者の信頼感の失墜、そして地域間の接続性の低下が、中東地域全体の需要を押し下げていると付け加えた。中東は世界の到着旅客数の5%、国際線トランジット旅客数の14%を占める。

ドバイ、アブダビ、ドーハ、バーレーンといった主要ハブ空港は通常、1日あたり約52万6000人の旅客を処理しているが、2週間近く閉鎖と運航上の混乱に直面しており、世界の旅行に深刻な影響を与えている。航空運賃も多くの便で高騰している。

WTTCの分析は、紛争前にまとめた2026年版の中東予測に基づく。そこでは同年の中東地域全体の海外旅行者の支出は2070億ドルと予測されていた。

「どのような形であれ、旅行の流れが途絶えれば観光エコシステム全体にすぐさま大きな経済的影響が及ぶ」。WTTCはそう指摘する。

しかしWTTCのグロリア・ゲバラ会長兼最高経営責任者（CEO）は、旅行と観光について「最も回復力のあるセクター」であり、過去にも急速な回復を遂げた歴史があると述べている。ゲバラ氏によると明確なコミュニケーションや官民の緊密な連携、そして安全と安定性を強化するための対策が旅行者の信頼を再構築する鍵になるという。